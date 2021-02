Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei dem Wertpapier des US-amerikanischen Softwarespezialisten Palantir. Das Unternehmen präsentierte am vergangenen Dienstag seine Quartalszahlen. Daraufhin brach die Aktie ein. Die immer noch deutlich roten Zahlen schienen die Anleger – trotz deutlichem Umsatzwachstum – zu verschrecken. Gegen Ende der Woche ging es dann aber schon wieder bergauf. So kommentierte etwa Trader Thomas Schuster ( Th96tr), der die Palantir-Aktie in seinem wikifolio Artificial Intelligence hält: „Der Nachkauf bei Palantir scheint gutes Timing gewesen zu sein. Der Wert springt heute (Freitag) deutlich an.“