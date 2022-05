Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Maschinenbauer und Halbleitertechniker Aixtron beobachten. Eine Erklärung für die derzeitige Beliebtheit der Aktie hat Trader Lars Gappenberger ( patheus): „Aufgrund einiger Analystenkommentare läuft Aixtron weiterhin blendend. Ich folge weiterhin dem Trend.“ In Gappenbergers wikifolio Value Box ist die Aixtron-Aktie derzeit mit 10,5 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie des deutschen Chemie-, Pharma- Bio- und Medizintechnikunternehmens Morphosys. Das Wertpapier des Unternehmens befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und notiert derzeit am 5-Jahres-Tief. Einige Trader scheinen nun auf einen anstehendend Turnaround zu spekulieren und griffen trotz Kursverlusten zu. Ihre Hoffnung könnte sein, dass die Präsentation des Finanzergebnisses für das erste Quartal 2022 am 05. Mai besser ausfällt als vom Markt erwartet und dementsprechend Kursgewinne der Aktie nach sich zieht.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Facebook-Mutterkonzern Meta beobachten. Viele wikifolio-Trader trennten sich nach oder unmittelbar vor der Präsentation der Quartalszahlen des krisengebeutelten Social-Media-Konzerns von der Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den norwegischen Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten Tomra Systems. Die Aktie knickte nach der Präsentation der Q1-Ergebnisse ein, nachdem EBITDA und Gewinn niedriger ausfielen als erwartet. Das dürfte auch viele wikiflio-Trader enttäuscht und zum Verkauf der Aktie bewogen haben.