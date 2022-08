Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Steigende Aktien kaufen sich leichter, oder? Zugeschlagen haben die wikifolio Trader in den zurückliegenden 7 Handelstagen etwa bei PayPal oder Microsoft . Letztere präsentierten Quartalsergebnisse samt positivem Ausblick, der scheinbar so gut ankam, dass nicht nur die Microsoft-Aktie selbst sondern sämtliche Branchenaktien davon profitierten. Microsoft überzeugt übrigens auch in unserem ersten, großen Aktien-Check, im Zuge dessen Top-Trader eine detaillierte Einschätzung zu 15 Tech-Aktien abgegeben haben. Außerordentlich gut lief es letzte Woche auch bei den beiden alternativen Energieanbietern Verbio und SMA Solar . Bei Verbio hat sich zum Beispiel Top-Trader Jörn Remus für sein wikifolio Nordstern eingekauft, das auf Jahressicht 18,8 Prozent im Plus liegt!

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Fallende Aktien kaufen Trader zum Beispiel in der Hoffnung auf eine baldige Bodenbildung, also dem kurz bevor stehenden Turnaround. Dann ist von „Buying the Dip“ die Rede. Beim Retail-Broker Sino waren letzte Woche allerdings andere Kräfte am Werk. Die Düsseldorfer haben eine Dividende von 56 Euro je Aktie ausgeschüttet bei einem Kurs von zuvor etwa 80 Euro! Am 29. Juli handelte die Aktie dann ex Dividende, was den massiven Kursverfall erklärt. Hintergrund: Sino war einmal der größte Anteilseigner von Trade Republic und konnte mit dem Verkauf der Anteile ordentlich Geld einnehmen - daher die absurd hoch wirkende Einmaldividende zur Freude der Aktionäre.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche zum Beispiel beim Batteriehersteller Varta, dessen Aktienkurs sich vorübergehend vom tiefen Fall erholen konnte. Aktuell belastet das Papier eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Das Gros der wikifolio Trader scheint von der Aktie jedenfalls nicht überzeugt, wie der aktuelle Stand eines noch laufenden Votigs bestätigt.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Dass Tech nicht nur auf der Einkaufsliste steht, zeigt die Kategorie „Jumping the Ship“. Hier werden vor allem chinesische Aktien weiterhin mit Skepsis betrachtet, zuletzt traf es Alibaba oder auch Tencent . Die Erholung, die bei US-Tech eingesetzt hat, hat bislang keinerlei positive Wirkung auf Chinas Branchenaktien. Ein potenzielles Delisting von chinesischen Unternehmen an den US-Börsen ist hier wohl der größte Belastungsfaktor.