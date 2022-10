Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen zuletzt beim deutschen Pharma-Unternehmen Formycon. Trader reißen sich aktuell um die Aktie, nachdem das Unternehmen vielversprechende Studienergebnisse eines in der Entwicklung befindlichen Covid-19-Medikaments veröffentlichte. Das Mittel soll bei der Behandlung von schwer erkrankten Patienten zum Einsatz kommen. Formycon strebt nun nach einer raschen Notfallzulassung. Marco Utke ( ExodusTrading), der die Fromycon-Aktie mit rund 2,5 Prozent in seinem wikifolio Exodus Ignition Shares and More gewichtet hat, kommentiert: „Formycon könnte einer der ganz großen Corona-Gewinner werden, wenn ihr Medikament tatsächlich so ein Blockbuster wird, wie die Studien vermuten lassen.“

Exodus Ignition Shares and More ExodusTrading DE000LS9LX86 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +98,0 % seit 06.09.2016

-29,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 215.628,83 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Letzte Woche ließ sich dieses Kaufverhalten bei dem Wertpapier des polnischen Spieleentwicklers CD Projekt beobachten. Die Aktie des Unternehmens stürzte ein, nachdem sich Meldungen über technische Probleme bei dem letzte Woche erschienenen, neuen Titel „Cyberpunk 2077“ häuften. Trader scheinen dies jedoch locker zu sehen. Angesichts der Cyberpunk-Verkaufszahlen kein Wunder. Allein die Vorbestellungen des Games decken laut Unternehmen die Entwicklungskosten und die bis Ende 2020 anfallenden Marketingausgaben.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen ist der wohl schönste Teil des Tradens. Letzte Woche kostete die wikifolio-Community diese Freude allen voran bei der Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens Cameco aus. Möglicherweise sahen die Trader in den jüngsten Kursgewinnen die optimale Gelegenheit, um Kasse zu machen und ihr wikifolio gleichzeitig nachhaltiger auszurichten. Mit dem Verkauf von Cameco, trennt man sich schließlich vom weltgrößten Uran-Produzenten.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Letzte Woche ereilte dieses Schicksal den Halbleiterhersteller Qualcomm. Das Wertpapier konnte sich seit dem Corona-Crash mehr als verdoppeln, korrigierte in der letzten Woche nun aber deutlich. Fundamental scheint bei Qualcomm aber alles zu stimmen. Richy Dobetsberger ( Ritschy), der die Aktie mit knapp über drei Prozent in seinem wikifolio UMBRELLA gewichtet hat, kommentiert: „Die Aktien von Qualcomm stiegen stark an, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 bekannt gegeben hatte. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent und das Gesamtergebnis stieg um sage und schreibe 86 Prozent. Trotz eins herausfordernden makroökonomischen Umfeldes meldete Qualcomm damit sehr solide Ergebnisse für das vierte Quartal. Das Geheimnis dahinter scheint 5G und dessen anstehende Etablierung zu sein.“

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.393,2 % seit 16.09.2012

+2,5 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 20.244.367,46 investiertes Kapital