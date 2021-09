PS COMMUNITY STOCKS

Handelsidee

Das PS Pennystocks Community Depot



Die Favoriten der PS Community!



Gebündeltes Schwarmwissen in einem Wikifolio!



Wir sind gespannt wie sich diese Stocks entwickeln, gefragt war nach dem Pennystock Favoriten für die nächsten 12 Monate, wir haben 50k€ Prozentual nach Häufigkeit der Nennung des entsprechenden Stocks verteilt.



die verbleibenden 50k lassen wir vorerst unberührt für mögliche weitere Aktionen in zusammenarbeit mit der Community! bei der Prozentualen Performance des Depots müsst ihr also berücksichtigen das nur 50% des Kapitals investiert wurde.



Wir werden dieses Depot nicht aktiv managen sondern so laufen lassen und nur gemeinsam mit der Community getroffene Entscheidungen umsetzen!



Euer PS Team mehr anzeigen