TOP Emerging Markets Aktien

Das Protfolio investiert weltweit in Aktien von Emerging und Frontier Markets. D.h. "entwickelte" Märkte wie US und EU kommen nicht vor. Dafür erolgt eine breite Diversifikation in verschiedene Länder und Region die im Aufstieg befindlich sind. Aktuell sind dies vor allem die Regionen/Länder Afrika, Lateinamerika, Osteurope, Vietnam, Thailnad und China. Es erfolgt ein jährliches Rebalancing.