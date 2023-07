Globale Schiffahrts Investments

Das Portfolio beschraenkt sich ausschliesslich auf Globale Martime Investments. Schiffahrt ist seit jeher sehr kaptialintensiv und zykllisch und bietet daher excellente Investment Moeglichkeiten. Nicht umsonst stellen Reeder in vielen, durch Seefahrt geprägte Länder die jeweils reichsten Einwohner. Gute Beispiele hierfür sind Griechenland, Norwegen und man würde es kaum glauben, auch der reichste Schweizer ist Reeder. Es gibt also reichlich Chancen in dem Sektor, jedoch ist es sehr wichtig auch die Risiken gut zu überschauen. Die Investments werden jeweils mit einem Anlagehorizont von 6 Monaten bis ca. 2 Jahren getätigt. Es können aber auch in begrenztem Umfang kurzfristige Deals getätigt werden sollte sich besondere Chance bieten oder Rahmendaten verschieben.