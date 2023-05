Trendbulle 2

Das Portfolio soll mehrheitlich Handelswerte enthalten, die sich in einem Trend befinden. Wir achten besonders auf Merkmale der Trendstabilität. Das Portfolio ist spekulativ ausgerichtet und kann auch gehebelte Derivate (Hebelprodukte) enthalten. Der Handelsansatz beruht auf der These, dass sich ein stabiler Trend auch in Zukunft fortsetzen sollte.