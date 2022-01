MrAktie DividendeSelect

Letzte Ereignisse im wikifolio

Tencent ist eines der größten Internetunternehmen in China und weltweit. Der Konzern zahlt seit 2014 steigende Dividenden. Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Mehr dazu: https://mraktie.blogspot.com/2020/03/tencent-aktie.html