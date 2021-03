Patience in Marathon gehebelt

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen die selben Positionen wie im Wikifolio "Patience in Marathon" realisiert werden, wobei hier nicht die reine Aktie, sondern stets ein Derivat mit einem Hebel der Größenordnung 2-4 gehandelt werden soll.



In diesem Wikifolio soll ein Swing-ähnlicher Ansatz realisiert werden, wobei Aktien einige Tage bis Wochen gehalten werden sollen.



Dabei suche ich Aktien, welche einen Rücksetzer hatten und nun Stärke zeigen.

Sobald sich Stärke anhand der Kerzen ablesen lässt, suche ich mittels Charttechnik einen Einstieg.

Ausstiege sollen ebenfalls anhand der technischen Analyse ermittelt werden.



Nach einem Einstieg wird der Aktie gerne Luft gelassen, meist bis zu 5%. ( bzw dem Derivat entsprechend 10-20% )

Falls sich keine Stärke etabliert wird wieder ein Ausstieg gesucht, da dann die Idee nicht mehr Marktrelevant ist.



Es soll ein striktes Moneymanagement und Riskmanagement gefahren werden.

Absicherungsstrategien finden keine Anwendung. Stattdessen wird in sehr schwachen Marktphasen die Cashquote hochgefahren.