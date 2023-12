Gewinnen in der Krise

In der heutigen unsicheren Welt werden Krisen immer wahrscheinlicher. Dieses Portfolio versucht nun, durch Investition in Assets und Branchen, die in Krisen profitieren, daran zu partizipieren und in Krisen eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt zu erzielen. Investiert werden soll nach einem festen Allokationsschema. Bei größeren Abweichungen von diesem soll ein Rebalancing stattfinden, um die ursprüngliche Gewichtung und das Risikoprofil wiederherzustellen.