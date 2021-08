Handelsidee

Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen: Klimaerwärmung, Pandemie, Krankheiten, Hunger, Überalterung und mehr. Unternehmen die Lösungen zur Bewältigung der Krisen anbieten werden gebraucht. Das Portfolio "Do the right thing" ist überzeugt, dass diese Aktien auch ökonomisch die erfolgreichsten sein werden. Deshalb wird in Unternehmen investiert, die technologisch und ökonomisch fortschrittlich sind.



ESG Kriterien sind dabei relevant: Waffenhandel, carbonbasierte Wirtschaft und Kinderarbeit sind Ausschluskriterien.

Entscheidungen basieren auf Fundamental-, Trend- und Momentumanalyse. Das Portfolio ist über Branchen und Regionen diversifiziert. mehr anzeigen