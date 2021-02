Neue investierbare wikifolios KW 31

Der neue Emissionsprozess macht sich bemerkbar: Knapp 170 weitere wikifolios haben den Status "investierbar" erreicht.

Im Laufe der vergangenen beiden Wochen wurden in Zusammenarbeit mit Lang & Schwarz knapp 170 weitere wikifolio-Zertifikate emittiert. Hier findet ihr die gesamte Liste, sortiert nach wikifolio-Trader in alphabetischer Reihenfolge.

wikifolioWFTrader

Magic Formular Investing00718AlexKranner

Aktienwerte AnS00000307AnS

Healthcare DemographyKA76227FArBriest

Momentum Deutschland 110000ASO04ASOinvest

Unterbewertet - DCFC4R3774AvengerLinz

LIMITED DIVERSIFICATIONLIMITED1Azelaica

BIOTECH und TECHTF051213Azelaica

SUSTAINABLE INVESTMENTSUSTAIN1Azelaica

TheLittleFolioThatTriesToBeatBABYLONbabylonstrategy

US Blue Chips0112358Fbenqui

TopFlop-Strategie mit DAX-WertenKKTPFLPDBilboBeutlin

Long and CalmLANDCBob737

Turbo Gebert Strategie DAX-WerteBRITGETFBRInvestment

JM Germany SelectA745XX78Calypso

Technology001TEC001CapOne

Top Select Germany FundamentalTSGF0001CDVInvest

CETAN All-Stock OptionsCETANOPTCetanCapital

Anlage nach Value-AnsatzGRAHAMche80

Core Satellite PerformancePP222Cloud

ESCON Value - Special SituationsVALSS001clouseau

Aelia Capitalina5420235DieterNagel

Dividenden SüdeuropaFRESPTITdividendhunter

Midday TradingMDDTRDNGDrBade

Strategie nach LevermannLEV0284DrBoerse

DRF-IndizesDRF003DRF

DRF-Hebelprod. int. Aktien/Ind.DRF0008DRF

DRF-Hebelprod. dt. Aktien/Ind.DRF0007DRF

ValueInvesting/TechnicalAnalysis000VITA1DRT

EPP GermanyEPIFS1EPP

Doppelanalyse (Chance) SL+DCHANCEErntehelfer

FA Global Select1FAGS256FArni

Value Investing ohne Diversi.FERGUROXFergu

nordostNORDOSTfinfabian

Quality-SharesQUSHARESFloPi

BoDRennenBODRUNFondsRenner

Value & Trend FollowerVALUETFoxInvestments

Quantitativ GER S&M CapsQUGERSMFoxInvestments

Underpriced + 6M.-Mom. WorldVAL6MMWFoxInvestments

Quantitativ USA L&M CapsQUSELFoxInvestments

FP Core-Satellite-AnsatzDE12346FPGrowth

GBS Aggressive GBS01GBS

GBS ConstantGBS02GBS

Only ETF Werte WorldwideGECKOETFgeckos

PermaBärPERMBAERGloeschi

Value Antizyklisch01VALUEGMA

TRADERS‘ MomentumInvestor DE IndTRA002GoerkeTRADERS

TRADERS‘ MomentumInvestor WeltTRA003GoerkeTRADERS

TRADERS‘ MomentumInvestor DETRA001GoerkeTRADERS

Wachstum plus DividendeMIKEP311Goldennose

GS QUALITY STRATEGYGSQUSGoldenStar

Lang- & Kurzfristige InvestmentsGRAEFFGrafAD

Blaues Hufeisen kauft alles77557733grumpytrader

Sell in Summer individuellSELLSUMMGUO

NEÖ Green Sustainable AB19771978GutVerdienen

Vice Business0VICEHage01

Dt. Aktienstrategie Fundi188885HellBoy

Europa Bondstrategie188888HellBoy

Europäische Branchenstrategie188881HellBoy

Asset Allokation für Faule188884HellBoy

Weltweite Länderstrategie188883HellBoy

Deutsche Aktienstrategie188882HellBoy

J. W. Asset ManagementWEBERHerrWeber

HisF2 Hedge Invest StrategieHISF2HisFunds2

Pantoffel - BALANCEMHPPBALHobbyFunTrader

Pantoffel - SUBSTANZMHPPSUBHobbyFunTrader

HRC Systematic Return GlobalHRC01030HRC

HRC Systematic Return EdelmetallHRC00515HRC

Value QualityNCDNCOJIcebear

Icebear Trend Follower One150578Icebear

Wachstum mit RohstoffwertenST2014D5InvestWertTrade

Wachstumschancen GlobalST2014D2InvestWertTrade

Deutschland Dividenden WerteST2014D3InvestWertTrade

Strategie mit HebelproduktenSPEKU2InvestWertTrade

Rohstoffwerte Global MegatrendST2014D4InvestWertTrade

Chancen mit Einzelwerten120120InvestWertTrade

Trend und Wachstum gehebeltSPEKU1InvestWertTrade

Trend & Wachstum DeutschlandST2014D1InvestWertTrade

Deutsche SchwergewichteGERDAXISE

Value SecuritiesGERSECISE

Iudex Global Value20050583Iudex

Bous 2030BOUS2013jckgenius

FiftyFiftyAnleihenAktien50ZU50AAJensVoigt

DividendenkönigeDIVKINGSJensVoigt

Aktien Anleihen Gold RohstoffeAAGRAAGRJensVoigt

Trend und SubstanzTRENUSUBJensVoigt

Due DiligenceRRR8881JOKR

dividendenstarke Aktien0DIVIDENKochInvest

FC Aktie-strategisch investieren0TVMAKochInvest

KursTrend Turnaround & RenditeKTRENDITKursTrendCom

Knock out Trading PARADISELatzarus

Quant Strategie nach LevermannL201403LbResearch

Value-InvestingMORATlilapferd

Tenbagger - Sei aufmerksam001300limlalalim

Multi Dynamic Risk Parity8520Tlongshort14

CIPREQFOTRALutzBeer

Dynamic TradingDYNTRADEMacronet

Dynamic ScalpingDYNSCALPMacronet

MADDIN2SpekulativHOCHSPMaddinTrader

MaddinMADDINMaddinTrader

KGV als IndikatorKGV00001magix01

TIME WILL TELLMOLLY01magix01

Turn the daily "Flops"1111FLOPmagix01

España TurnaroundSPAIN14Marcopolo1

38/200 Tage long/short (x2)038200X2Marv1407

Alles möglich34567899masterplan

Derivatives worldwideSCHMITT3MatthiasSchmitt

Intermarkt- & Sektoren-RotationMGTCOREmgT

ÜberraschungsEierUEEIERMIC

Stillhalter StrategieXKXKXKXKMJ1

Nachrichten und TrendsBS00NEWSMKB

TSI Premium einer Zeitschrift68513658mojo557

EuroAktien Werte mit HebelESO50LSGMPeters

EuphoricaEUPHORICMSInvestor

Dividende mit KickHYP100MSInvestor

MS Nebenwerte MomentumHYP101MSInvestor

Antizyklisch & Growth (4 Werte)MAXCHANCMStoetzel

Lying on the floor, cryingLOTFCMVogel

Worldwide + fundamental grwoth23092012niknakker

Chancen Global -offensiv-GLOBOFFOlliF

German Daily Trend132435Optrader

Deutsche StandardwerteMKINDEXOutperformer

Aktien und kurzfristiges HandelnGOODPICKOutperformer

Aktien und HebelprodukteTOPTENOutperformer

PAHE Trading PAHE10PAHE

Ploskonka InvestmentsEDELWLTPaydar

Wachstum mit Substanz22051970Perlentaucherin

PHi_TrendTradeVI000PHInvestment

Rohstoffe langfristigROHSTOFPlutos21

PRESSINVEST, TrendfollowingPRESSITFPRESSInvest

Pro AM2510NIGProAM

Daytrading 10 plus01288863ProfiTrader

GreenPublicLiveLIE00001RDMarquardt

Handel Europa und USA 2014RE26rendimic

DE30-Long-Short Handel200HEBELrendimic

Deutsche Indizes und Einzelwerte100HEBELrendimic

CPPI-basierter Handel mit HebelLEVDAXPIRiskmanager

MuM Value Investing StrategyMUM2507Robinsonjr

RS GLOBAL DIVIDENDGLDIPORTRolandS

Risikobewußtes Investment 118091986Schmitt

Anlagekategorien Mix 130041975Schmitt

SL DAX-Werte B&H mit GebertBHGEBERTSebastianLukas

SL Kaufleute Strategie nach OtteSLOTTESebastianLukas

SEInvest GlobalSEINVESTSEInvest

MightyFolioSKLMIGHTShareTrader

Warteliste 1 GemeinsamGEMEIN1Silenthunter

Überreaktion und Korrektur II230864strategie2013

Gehebeltes DivDAX-Werte MomentumLVGDVDAXSu54N0

Chancen durch ÜbertreibungenSYNEXXsyndrom

The Future Project 120310Thanatus

Top-Bonus-InvestmentTOPBONUSTHInvestment

Go with the Flow000AT006ThomasMathis

Nebenwerte DE nach Levermann13DNTT03thtesche

TAM MultiAsset Global Long/Short22081974tigerloewe

Bonus & Reversebonus StrategieTBD004TimoBD

Value/Chance MixTRADE8tradeaftereight

ETF-Strategie: Smallcaps globalETFSCGTraderLady

Tuner_Quality&TrendTUNER09Tuner

Konservativer AnlagemixSAFTYF01TWeiermann

Bonus Kurzläufer SpekulativBONSHSPETWeiermann

Powerup 1POWERUP1uddw

DLB-Trend&TradingDLBPOSTTulsiTrader

Europa Finest SelectionEURFINValueHunter

Quantitatives Investieren xWBUFFETVBH

VolatraderVOLATRDRVolatrade

Turbo EU210971Vulkan

News Trading StrategieWEHLOFANWehlofant

Politische Krisen PERFORMENPERFORMEwikishare

Trading UniversalGIPSY108WolfgangSauer

JustForFun01FORFUN1wsy3513

