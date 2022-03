Encavis freut sich über die hohen Strompreise

Während die Auswirkungen des hohen Ölpreises vor allem beim Tanken unmittelbar sichtbar sind, dürften viele Menschen die Effekte der gestiegenen Strompreise noch gar nicht wirklich realisiert haben. Die werden in der Regel ja auch erst dann zum Problem, wenn sich der Stromanbieter bei Auslaufen der festgeschriebenen Konditionen meldet. Aufschläge von 50 Prozent sind dabei aktuell keine Seltenheit. Da hilft auch der trotzdem grundsätzlich immer zu empfehlende Blick in die verschiedenen Vergleichsportale leider nicht mehr viel. Strom wird überall deutlich teurer.

Ein Unternehmen, das von den steigenden Strompreisen nachweislich profitiert, ist der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis. Das Unternehmen hat die Preise zwar weitgehend langfristig abgesichert, sprach zuletzt aber trotzdem von einem spürbaren positiven Effekt auf die vor allem dadurch sehr starken Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dort konnten nach vorläufigen Berechnungen die eigenen Prognosen bei allen wichtigen Kennzahlen zu Umsatz und Gewinn übertroffen werden. Auf das laufende Jahr blickt der Vorstand optimistisch, da der Jahresstart ebenfalls von attraktiven Strompreisen sowie günstigen Winderträgen und Einstrahlungsbedingungen geprägt gewesen sei.

18 Prozent Gewinn beim Momentum-Trade

Die Encavis-Aktie konnte sich von dem im Februar markierten Korrekturtief innerhalb von nur zwei Wochen um 50 Prozent erholen. Seitdem bewegt sich der SDAX-Titel seitwärts. Das dürfte auch der Grund sein, warum Ingo Boland ( RuleTrader) die Aktie gestern Nachmittag aus seinem auf Allzeithoch notierenden wikifolio Systematic Momentum Deutschland geworfen hat. Schließlich basieren seine Anlageentscheidungen auf einer Rangliste, die das Kurs-Momentum aller HDAX-Aktien anzeigt. Anfang März stand die Aktie in diesem Ranking noch weit oben, weshalb Boland auch eingestiegen war. Die jüngste Konsolidierung hat dann aber Momentum gekostet, so dass Encavis in der Rangliste nach unten und dann gestern auch aus dem Depot gerutscht ist. Gelohnt hat sich der Trade bei einem Gewinn von 18 Prozent für den Trader aber trotzdem.

Systematic Momentum Deutschland RuleTrader DE000LS9L277 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +104,2 % seit 22.11.2016

+22,1 % 1 Jahr 0,84 × Risiko-Faktor

EUR 33.685,10 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 14,2 Prozent

21 Prozent Kursplus bei Teilverkäufen

Ebenfalls auf der Verkäuferseite stand bei Encavis in den vergangenen Tagen Horst Alber ( Alber) mit seinem wikifolio Ethisch-ökologischer Mix. Allerdings wurden hier nur kleine Stückzahlen der immer noch mit gut fünf Prozent im Depot vertretenen Aktie veräußert. Die bislang letzte Transaktion bescherte ihm dabei ein Plus von gut 21 Prozent. Eingestiegen war der Trader bei dem SDAX-Titel – nicht zum ersten Mal – zu Beginn des Jahres. Seitdem trägt die Aktie zum Erfolg des seit Ende 2016 im Schnitt jährlich um 40 Prozent gestiegenen Portfolios bei.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +99,3 % seit 29.12.2017

+14,5 % 1 Jahr 0,67 × Risiko-Faktor

EUR 299.078,59 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 17,6 Prozent

16 Prozent als aktueller Buchgewinn

Thomas Steindl ( rockinvestment) hingegen hat seinen – wenn auch überschaubaren – Bestand an Encavis-Aktien in dem wikifolio High Growth Stocks noch nicht angefasst. Für die weitere Entwicklung des Depotwertes zeigt er sich entsprechend optimistisch: „Die Privatbank Hauck Aufhäuser hat die Einstufung für Encavis nach den Zahlen auf Buy mit einem Kursziel von 23 Euro belassen, wobei ich denke, dass da noch deutlich mehr möglich ist“. Dasselbe erhoffen sich Investoren wahrscheinlich auch von seinem wikifolio, dass in zwei Jahren ein imposantes Plus von 280 Prozent verbuchen kann, vom Hoch aktuell aber noch 30 Prozent entfernt liegt.

High Growth Stocks rockinvestment DE000LS9QBU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +283,5 % seit 20.03.2020

+32,2 % 1 Jahr 1,35 × Risiko-Faktor

EUR 716.093,45 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 92,5 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Morphosys DE0006632003 418 256,65 229 69% 2 Auto1 Group DE000A2LQ884 697 471,25 219 72% 3 Verbio DE000A0JL9W6 539 662,71 182 62% 4 S&T AT0000A0E9W5 228 570,84 148 45% 5 Encavis DE0006095003 269 074,09 102 44% 6 PVA TePla DE0007461006 125 893,93 97 74% 7 GFT Technologies DE0005800601 346 879,65 83 46% 8 SMA Solar DE000A0DJ6J9 43 130,89 80 51% 9 BayWa DE0005194062 170 188,72 79 68% 10 adesso DE000A0Z23Q5 375 822,67 76 82%

Alle wikifolios mit Encavis im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche