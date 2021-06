Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche bei Defi Technologies. Besonders angetan hat es das kanadische Krypto-Unternehmen Alexander Prier ( GutVerdienen), der sich die Aktie gleich in mehrere seiner wikifolios gelegt hat. Seine Begeisterung für Defi Technologies selbst und darüber hinaus den gesamten DeFi-Sektor (dezentrale Finanzwirtschaft) erklärt der Bankkaufmann Prier wie folgt: „Ich habe erlebt, welche Auswirkungen DeFi-Anwendungen haben können. DeFi gilt als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der Krypto-Industrie und wird häufig als Zukunft der Finanzwirtschaft bezeichnet.“

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader Aktien kaufen, die an Wert verlieren. So geschehen letzte Woche bei Blackberry. Der Wochenverlust des Technikkonzerns von etwa 10 Prozent mag auf den ersten Blick groß erscheinen, relativiert sich jedoch, wenn man den Betrachtungszeitraum etwas weiter wählt. Denn auf Monatssicht verzeichnet Blackberry ein Kursplus von rund 80 Prozent. Wie schon bei der Rally im Jänner sind dafür keine Unternehmens- oder Markt-Nachrichten, sondern die Meme-Investoren der Reddit-Community „wallstreetbets“ verantwortlich.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader vergangene Woche bei Kapsch. Der österreichische Kommunikations- und Verkehrstechnik-Konzern verzeichnete Kursgewinne, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen die Ausschreibung für ein großes Mautprojekt in den USA gewinnen konnte. wikifolio-Trader nutzten diese Aufwärtsbewegung nach längerer Stagnation und trennten sich von der seit 2018 deutlich negativ performenden Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Fabasoft-Aktie. Die Kursverluste und Verkäufe erklärt Gerrit Otte ( LionFolio), der sich in seinem wikifolio Wachstumsstarke Disruptoren ebenfalls von dem Wertpapier trennte: „Einige Finanzmedien titeln heute (09.06.) zum Fabasoft Jahresbericht: ‚Mehr Umsatz und Gewinn‘ und ‚Fabasoft steigert die Dividende‘. Es könnte kaum etwas irrelevanter sein, denn die entscheidende Info wäre gewesen: ‚enttäuschendes 4. Quartal mit Umsatzrückgang‘. Denn sowohl im Vorjahres- als auch im Vorquartalsvergleich ist der Umsatz gesunken, -12% YoY. Folgerichtig muss der Kurs heute deutlich Federn lassen.“

