Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die deutsche Rückversicherungsgesellschaft Münchener Rück erfreute sich letzte Woche größter Beliebtheit bei den wikifolio Tradern. Die Aktie landete in zahlreichen Depots, nachdem sie zum wiederholten Mal in kurzer Zeit ein neues 10-Jahres-Hoch erreichte. Seit Oktober 2022 geht es für das Wertpapier steil bergauf. Aktuell ist ein Anteilsschein der Münchner Rück rund 324 Euro wert.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Siemens 5.10% Kombi-Strategie Saisonalitaet 2 Deutsche Telekom 5.67% German Trend Twenty 3 ASML Holding 10.30% TurtleTom Globale Wachstumswerte 4 CECONOMY 9.98% German Stock Momentum Selection 5 Steico 10.48% Tradingchancen dt. Nebenwerte

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Enphase Energy -10.58% Responsible Investing 2 RWE -5.95% German Trend Twenty 3 UnitedHealth Group -7.07% Kombi-Strategie Saisonalitaet 4 Vermilion Energy -12.48% PPinvest Searching Alpha 5 Archer Daniels Midland -6.98% ForInc TrendInvest

