Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Mit den steigenden Coronavirus-Infektionszahlen wurde auch das Geldverdienen an der Börse wieder schwerer. Das vorherrschende Narrativ der letzten Monate – Tech-Aktien sind die Krisengewinner – begann angesichts der pünktlich zum Herbstbeginn einsetzenden Korrektur von Apple , Amazon und Co. zu bröckeln. Stimmen wurden laut, die eine zweite Dotcom-Blase heraufbeschworen.

Das der Börsengang des deutschen Rüstungsunternehmens Hensoldt letzte Woche Mittwoch nicht zum großen Erfolg wurde, überrascht kaum. Zu nervös war die Stimmung am Markt, zu kontrovers ein Rüstungs-Investment im Jahr 2020. Deutlich mehr überrascht es da, dass Hensoldt die beliebteste Aktie der wikifolio-Trader ist. Ein Teil der Platzierung lässt sich durch die Berechnung des Rankings erklären. Entscheiden für die Positionierung ist nämlich der relative Kaufüberhang, also das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen. Eine Aktie, die frisch an die Börse kommt, wird - wenig überraschend – zunächst hauptsächlich ge- und nicht verkauft.

Den dritten Platz im aktuellen Ranking belegt Verbio. Der deutsche Hersteller von Bio-Kraftstoffen liefert gerade eine Rally „Made in Germany“. Seit dem Crash im März ist die Aktie von knapp über 6 auf über 17 Euro gestiegen. Auf Jahressicht hat sich der Preis beinahe verdoppelt. Zu verdanken hat Verbio die Rally einer cleveren Geschäftsentscheidung. Im März ist das Unternehmen kurzerhand in die Produktion von Desinfektionsmittel eingestiegen. Das aktuell gesteigerte Interesse ist auf eine Prognoseerhöhung zurückzuführen. Anfang September gab Verbio bekannt, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen voraussichtlich 122 statt der erwarteten 110 Millionen Euro betragen wird.

