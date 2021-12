Palantir: Ambitioniert bewertet oder Schnäppchen?

Der Großteil der Aktien läuft schon länger nicht mehr so richtig gut. Ein gutes Beispiel dafür ist der auf Datenanalyse spezialisierte Software-Anbieter Palantir . Die Aktie wurde im Herbst des vergangenen Jahres zu einem Emissionskurs von 7,25 US-Dollar an die Börse gebracht. Nur vier Monate später erreichte sie ein Niveau von 45 Dollar. Diese Regionen sind mittlerweile aber weit entfernt. Gestern schloss Palantir an den US-Börsen bei 18,40 Dollar und damit unweit des im Mai markierten Korrektur-Tiefs von gut 17 Euro. In den vergangenen sechs Wochen ging es mit dem Kurs um über 30 Prozent in den Keller.