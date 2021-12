Jahresendspurt für die Community – mit einer Schaufel und Top-Trends

Das Rebalancing – die quartalsweise Überprüfung und Anpassung – des wikifolios Top 50 Community Aktien M wurde Ende November erneut erfolgreich über die Bühne gebracht. Das Musterdepot besteht weiterhin aus den 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com. Sie kauften zuletzt vermehrt die viel zitierten Schaufeln für den einen oder anderen Boom und setzten auf besonders gehypte Themen, aber ganz ohne den Hype. Wie das möglich ist? Hier ein Überblick über die Änderungen.

Die Schaufeln für den Chip-Boom

PVA TePla ist vermutlich nicht jedem Anleger ein Begriff. Das Unternehmen sitzt in Wettenberg in Hessen. Der deutsche Nebenwert ist aktuell in 38 Top-wikifolios vertreten – und damit in gut sechs Prozent aller wikifolios, in deren zugehörigen Zertifikaten jeweils zumindest 100.000 Euro investiert sind. Damit schaffte das Hochtechnologie-Unternehmen zuletzt auch den Einzug in das wikifolio Top 50 Community Aktien M.

Doch was tut PVA TePla eigentlich? Unter anderem züchten die Hessen Silizium-Monokristalle für die Halbleiterindustrie. PVA TePla liefert also die Schaufeln für den aktuellen Chip-Boom. Die Analysten von SMC Research kommentierten jüngst wie folgt: Angesichts der ausgeprägten Halbleiterknappheit in vielen Branchen und des deswegen erforderlichen Kapazitätsausbaus der Halbleiterindustrie dürfte der Auftragseingang bei PVA TePla auch in Zukunft weiter auf einem hohen Niveau bleiben. Volle Auftragsbücher, rosige Aussichten und ein steigender Aktienkurs, der die Marktkapitalisierung langsam an der Milliarden-Euro-Marke kratzen lässt – kurzum: Die Top-Trader trauen dem Papier offenbar noch mehr zu.

Mehr Nebenwerte, mehr Chancen

Während das Problem der Halbleiterknappheit voraussichtlich eher kurz- bis mittelfristiger Natur sein dürfte, wird uns ein anderes Trend-Thema für sehr lange Zeit beschäftigen: Der Kampf gegen den Klimawandel. Die Top-Trader stellen sich seit geraumer Zeit darauf ein, die Themen Nachhaltigkeit und grüne Energie werden entsprechend auch im Community wikifolio längst groß geschrieben. Neuzugang im November: Energiekontor .

Die Aktie ist in 39 Top-wikifolios vertreten und eines der Schwergewichte im wikifolio Kissigs Nebenwerte Champions . Trader Michael Kissig ( sirmike ) hat zu dem Nebenwert im November eine ausführliche Analyse verfasst: „Energiekontor projektiert, baut und verkauft Windparks bzw. betreibt sie selbst und ist inzwischen auch bei Solarparks aktiv. Mit dieser Ausrichtung gehört man ganz sicher zu den großen Profiteuren der Energiewende.“ Mit Energiekontor und PVA TePla setzen die Trader außerdem vermehrt auf heimische Nebenwerte-Qualität.

Und weil die Pandemie doch nicht zu Ende ist...

Nun sorgen Nebenwerte langfristig zwar tendenziell für eine Mehrrendite im Vergleich zu Standardwerten, den einen oder anderen Blue Chip im Depot zu haben, kann aber freilich nicht schaden. Vor allem, wenn es sich dabei um einen Wert handelt, dem Wachstumschancen eingeräumt werden. Der US-Pharmagigant Pfizer zählt hier laut Community dazu. Immerhin schaffte die Aktie auf Jahressicht ein Plus von gut 45 Prozent – ganz ordentlich für einen Blue Chip.

Zuletzt profitierte die Aktie von einer ersten Studie zum Covid-Medikament Paxlovid. Es soll Krankenhausaufenthalte und Tod durch eine Covid-Infektion in 89 Prozent der Fälle verhindern – aktuell wird das Medikament im Hinblick auf eine mögliche frühzeitige Zulassung von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Die Pfizer -Aktie steckt aktuell jedenfalls in 36 Top-wikifolios – ganz vorne mit dabei ist sie auch in Richard Dobetsbergers wikifolio FuTecUS .

Den Wasserstoff-Hype spielen – ganz ohne Hype

Neben dem US-Technologiekonzern Thermo Fisher hat es zu guter Letzt nur noch ein Unternehmen in den illustren Kreis der „Top 50“ geschafft. Auch hier setzt die Community auf ein Trend-Thema, das in den letzten Monaten zumindest an der Performance-Front etwas eingeschlafen ist. Die Top-Trader holten sich im letzten Quartal vermehrt den Industriegasekonzern Linde in die wikifolios. Linde baut seine Wasserstoff-Aktivitäten im großen Stil aus. Wer sich also am Hype rund um Wasserstoff und Brennstoffzelle beteiligen will, aber gleichzeitig die Volatilität der reinen Wasserstoff-Player scheut, findet in Linde womöglich eine Alternative. Diese Überlegung dürfte den einen oder anderen Trader zum Engagement bewogen haben.

Des einen Freud' ist des anderen Leid

Mit diesen Neuzugängen dürften die Top 50 Community Aktien M gut gerüstet für die Zukunft sein. Da das wikifolio dem Namen entsprechend aber auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt ist, fliegen auch fünf Aktien aus dem Depot. Die Top-Trader trennen sich etwa von den deutschen Autobauern, die unter anderem unter dem Chip-Mangel leiden. Wer sonst noch fliegt, zeigt die folgende Tabelle.

