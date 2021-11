Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der IBM-Abspaltung Kyndryl, deren erste Handelswochen nach dem Börsengang Anfang November katastrophal verliefen. Trotz Kursverfall eingestiegen ist unter anderem Stefan Waldhaus ( stwBoerse). Er begründet den Zukauf wie folgt: „Kyndryl ist ein Sanierungsfall und damit ganz klar keines meiner typischen High-Growth-Investments, sondern eine Turn-Around-Spekulation darauf, dass es dem Kyndryl-Management nach der Abspaltung von der IBM gelingt, den Branchenriesen gesund zu schrumpfen und in einigen Jahren als Marktführer zumindest ähnliche Margen zu verdienen wie seine Mitbewerber.“ In Waldhausers wikifolio High-Tech Stock Picking ist die Kyndryl-Aktie derzeit mit 3,9 Prozent gewichtet.