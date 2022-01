Upstart Holdings bringt künstliche Intelligenz in den Bankensektor

Nach dem zu einem Kurs von 20 US-Dollar erfolgten Börsengang im Dezember 2020 schoss der Kurs unter massiven Schwankungen innerhalb von nur zehn Monaten bis auf 400 Dollar in die Höhe. Ein Investment von 50.000 Dollar hätte also ausgereicht, um kurzzeitig in den Club der Dollar-Millionäre aufzusteigen. Die Freude darüber hätte aber nicht lange angehalten. Nach dem Mitte Oktober erreichten Hoch ging es nämlich ebenso steil und sogar noch schneller bergab. Nur drei Monate später steht die Aktie aktuell gerade mal bei 111 Dollar. Ein Niveau, bei dem jetzt vermehrt auch die wikifolio-Trader auf den Titel aufmerksam werden.

Upstart Holdings bezeichnet sich selbst als führende Kreditvergabe-Plattform auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Während die Kunden einen einfachen Zugang zu günstigen Krediten erhalten sollen, will man durch die angewandten Algorithmen das Risiko und die Kosten der Kreditvergabe für die als Partner fungierenden Banken senken. Für die digitale Vermittlung der Kredite erhält das Unternehmen Gebühren. Eine Win-Win-Win-Situation also, wenn alles reibungslos funktioniert. Durch den Einstieg in den Autokreditmarkt hat das Unternehmen zusätzliche Aufmerksamkeit erlangt.

Einstieg nach Abbau der Überbewertung

wikifolio-Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) hat die Aktie von Upstart Holdings jetzt auch in sein wikifolio High-Tech Stock Picking aufgenommen. Schon im Oktober hatte er in einer Analyse betont, dass die Firma seiner Meinung nach eine gute Chance habe, in den kommenden zehn Jahren ihren Umsatz zu vervielfachen und die traditionellen Banken „zu disrupten“, also die über viele Jahre hinweg etablierten Verfahren der Finanzhäuser bei der Vergabe von Krediten abzulösen. Ein Investment lehnte der Software-Spezialist zu diesem Zeitpunkt dennoch ab, weil ihm die Bewertung viel zu hoch erschien. Der anschließende Kursverfall sollte ihm Recht geben.

In der abgelaufenen Woche nun erfolgte der Einstieg, so dass die Aktie aktuell mit gut vier Prozent in dem weiterhin sehr begehrten wikifolio vertreten ist. Das hat in den vergangenen zwei Monaten rund 15 Prozent an Wert eingebüßt, kann seit dem Start aber trotzdem noch ein jährliches Plus von durchschnittlich 24,5 Prozent vorweisen.

Aufnahme in einen elitären Kreis

Mit einem doppelt so hohen Anteil ist seit gut einer Woche Marc Huber ( Midtermalpha ) bei Upstart Holdings engagiert. Der Fintech-Titel ersetzt in dem wikifolio MidTermAlpha die Aktie von Helma Eigenheimbau , die kurz zuvor mit einem Plus von 68 Prozent verkauft wurde. Trotz der relativ hohen Gewichtung ist Upstart Holdings der mit Abstand kleinste der insgesamt nur vier Depotwerte. Der Trader setzt also auf wenige ausgewählte Aktien, die als „Swingtrades“ zwischen einigen Tagen und sechs Monaten gehalten werden sollen.

In seiner langjährigen Börsenkarriere haben sich dieser Zeitraum und diese Strategie für Huber nach eigenen Angaben „als am rentabelsten“ erwiesen. Das im August 2012 eröffnete Musterdepot hat sich in den ersten sechs Jahren denn auch hervorragend entwickelt und ein Plus von 300 Prozent generieren können. Das damalige Hoch erwies sich seitdem aber als unüberwindbar. Aktuell liegt das wikifolio wieder mit 220 Prozent im grünen Bereich. Im Jahresdurchschnitt brachte es das Depot damit auf ein Plus von gut 13 Prozent.

