Sind US-Aktien zu teuer?

Das sieht man auch an den Bewertung der US-Aktien. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wertpapiere im US-Börsenindex S&P 500 erreichte mit Werten von über 25 (in der Spitze fast 40) in den letzten Quartalen ein – zumindest auf den ersten Blick - kritisches Niveau. Höhere durchschnitts KGVs gab es bisher nur vor dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise der Nuller-Jahre.