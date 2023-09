Masse oder Klasse? VW vs. Mercedes – oder doch lieber Tesla?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zu Mercedes, VW und anderen Autobauern zu sehen! Registrieren Login

Den Wolfsburgern würde eine Pause vom Alltagsstress sicher guttun. Denn für den VW-Konzern ging’s die letzten Wochen und Monate ordentlich rund. Wegen der unsicheren Konjunkturaussichten hatte Konzernchef Oliver Blume im Juli die Absatzziele gekappt – 9 bis 9,5 Millionen Autos sollen im laufenden Jahr verkauft werden. Bisher wurde mit der oberen Grenze von 9,5 Millionen verkauften Autos gerechnet.

Den Wolfsburgern würde eine Pause vom Alltagsstress sicher guttun. Denn für den Volkswagen -Konzern ging’s die letzten Wochen und Monate ordentlich rund. Wegen der unsicheren Konjunkturaussichten hatte Konzernchef Oliver Blume im Juli die Absatzziele gekappt – 9 bis 9,5 Millionen Autos sollen im laufenden Jahr verkauft werden. Bisher wurde mit der oberen Grenze von 9,5 Millionen verkauften Autos gerechnet.

Seit dem Sommer kämpft VW mit Logistikproblemen in den USA – auch wenn offenbar langsam Besserung eintritt, stauen sich in einem Werk in Mexiko Tausende Fahrzeuge. Wie das Handelsblatt berichtete, befürchten Insider, dass VW die Jahresziele in der Region nicht erfüllen kann – die wurden im Juli Hand in Hand mit dem Konzernabsatzziel bereits gesenkt. Jetzt wackeln sie erneut.

Neben stotternder Nachfrage nach E-Autos in Europa und schwächelndem Absatz in China, legte ganz aktuell noch eine Störung der IT weite Teile des Volkswagen-Konzerns lahm. Immerhin: Diese scheint mittlerweile behoben.

Günstige Bewertung bei VW und Mercedes

Was aktuell für VW spricht, ist die Bewertung. Die Aktie ist günstig, sehr günstig. Christian Scheid, der unter anderem das Top wikifolio Special Situations long/short führt, sieht trotzdem keinen Handlungsbedarf: „Das Chartbild bleibt negativ, die 100-Euro-Marke rückt ins Visier.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +571,9 % seit 09.11.2013 EUR 2.467.595,81 Investiertes Kapital +6,4 % Performance (1 J) 11,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,2 %

Bei ähnlich günstiger Bewertung, sieht der Chart der Mercedes-Benz Group -Aktie deutlich besser aus. Seit 2021 hält sich der Titel – anders als das VW-Papier – auf stabil hohem Niveau. Auch wenn der PKW-Markt allgemein recht zyklisch ist, dürften Luxusmarken weniger stark unter einer schwachen Konjunktur leiden als Marken für den Massenmarkt. Das spielt Mercedes in die Hände.

Das Management wurde zuletzt auch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2023 rechnet der Konzern mit einem EBIT auf dem Niveau des Vorjahres. Bisher hatte Mercedes mit einem leicht sinkenden Gewinn gerechnet.

Mercedes prescht bei Reichweite-Zielen vor

Darüber hinaus hat Mercedes-Benz ambitionierte E-Auto-Pläne. Zugegeben, Volkswagen hat diese ebenso. Trotzdem machte Mercedes-CEO Ola Kaellenius in einem Gespräch mit Reuters eine Kampfansage – auch in Richtung Tesla . Die Reichweite der hauseigenen E-Autos werde mit Ende nächsten Jahres um 30 bis 35 Prozent gesteigert. Dann will das Unternehmen mit der Elektro-Limousine CLA auf den Markt kommen. Der CLA soll nur 12 kWh pro 100 Kilometer verbrauchen und eine Reichweite von 750 km erreichen. Zum Vergleich: Aktuelle Modelle von Mercedes verbrauchen 17 bis 18 kWh pro 100 km. Das Tesla Model 3 liegt bei 13,1 kWh pro 100 km.

Community mit leichter Tendenz zu Mercedes

Die wikifolio Trader tendieren aktuell leicht in Richtung Mercedes. Auf Monatssicht punktet die Aktie mit einer Kaufquote von 69 %. VW steht bei 65 %. Die Mercedes-Benz-Aktie ist aktuell außerdem bereits in 568 investierbaren wikifolios vertreten (insgesamt 9587). Die VW Vorzüge stecken „nur“ in 361 investierbaren wikifolios.

Jetzt neu: Folge Aktien und bleib am Ball! Ab sofort kannst du nicht nur wikifolios sondern auch Aktien folgen! Klicke dazu einfach auf der entsprechenden Aktien-Seite auf den „Folgen“-Button (rechts oben) und erhalte News und Kommentare zur Aktie in deinem persönlichen Feed. Probier' es gleich aus! Folge Volkswagen (VZ) , der Mercedes-Benz Group oder Tesla PS: Wir bauen unseren Content weiter aus - bleib also dran und verpasse keine News zu deinen Lieblingsaktien mehr.

Hier einige ausgewählte Kennzahlen, die zeigen, wie Volkswagen, die Mercedes-Benz Group und Tesla im Vergleich abschneiden.

Volkswagen VZ Mercedes-Benz Group Tesla Aktie seit Jahresanfang -9,3% 2,3% 95,2% EV/Umsatz (TTM) 0,79 1,02 7,94 Dividendenrendite akt. 8,1% 7,9% 0% Trading-Sentiment 1 Monat Anzahl Trades 250 219 782 davon Käufe 65% 69% 57% # inv. wikifolios, die die Aktie enthalten 361 568 819 Verkaufte E-Autos 2022 weltweit 433.636 293.597 1.314.330

Mehr Kennzahlen zu den namhaften Autobauern gibt’s auf aktien.guide .

Was sagst du dazu? Welchen Autobauer lässt du am ehesten in dein Depot? Registriere dich und vote mit.