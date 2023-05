Zehn in einer Reihe

Trotzdem wird die Luft langsam dünn, denn hohe Zinsen sind ein zweischneidiges Schwert: Eben in diesem Zinsumfeld kollabierte erst vor wenigen Tagen die First Republic Bank. Die Fed hat das Tempo der Zinssteigerungen bereits merklich gesenkt – von 0,75 Prozentpunkte noch vor einem Jahr auf nun 0,25 Prozentpunkte – und lässt in ihrer aktuellen Erklärung sogar den weiteren Kurs offen.

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

Apple goes India

Wir bleiben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort neigt sich die Berichtssaison langsam dem Ende zu. Am Donnerstag hat Apple seine Zahlen vorgelegt. Im ersten Quartal verunsicherte der iPhone-Hersteller erstmals seit drei Jahren mit einem Umsatzrückgang. Doch viel interessanter ist, wie Apple darauf reagiert und immer wieder neue Strategien entwickelt. So eröffnete Tim Cook höchstselbst erst kürzlich die beiden ersten Apple-Stores in Indien. Man sieht in dem Land, das noch in diesem Jahr China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen wird, einen riesigen Wachstumsmarkt. Außerdem möchte man seine Produktion mehr in Richtung Indien verlagern, um so bisherige Abhängigkeiten zu reduzieren. Man kann über Apple sagen, was man möchte, aber die Kalifornier überraschen immer wieder als Trendsetter.

… Champions of the world

Christian Thiel ( sparstrumpf) hat seine eigene Meinung über die „besten Aktien der Welt“ und nur diese legt er sich in sein wikifolio Global Champions. Abseits von persönlichen Vorlieben geht es bei Thiel aber um echte Champions ihres jeweiligen Marktsegments. All diese potenziellen Siegeraktien möchte er vor einem Investment genau untersuchen. Wichtige Kriterien für die wikifolio-Zusammenstellung sind dabei: ein ausgewogener Branchenmix, eine hohe Wachstumsdynamik in der Vergangenheit, starke Wachstumsperspektiven in der Zukunft und eine hohe Marktkapitalisierung. Bezüglich der Haltedauer orientiert er sich an Warren Buffett: eher langfristig und am liebsten für ewig. Thiel ist aktuell in 32 Einzelaktien vollinvestiert. Seine größte Position ist Apple mit 12,6 %, mit der er zudem mehr als 420 % im Plus liegt. Weitere Schwergewichte in seinem wikifolio sind: Mastercard, Amazon, Chipotle Mexican Grill und Deere & Co. Mit dieser Strategie erzielte er einen beachtlichen Wertzuwachs von durchschnittlich +11,9 % p. a. Damit beläuft sich die Gesamtrendite seit Januar 2016 auf gute +127 %.

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +127,3 % seit 13.01.2016

-4,5 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor

EUR 6.970.055,12 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +11,9 Prozent

Schwarmintelligenz – besser als ihr Ruf

Einen wirklich außergewöhnlichen sowie interessanten Anlageansatz verfolgt die DZB Media GmbH ( DZB Der Zertifikateberater) mit ihrem wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2026. So sollen jene Werte gehalten werden, die von den Lesern des Fachmagazins „Der Zertifikateberater“ im Juni 2016 ausgewählt wurden. Dabei standen für die vier Regionen – Deutschland, Europa, USA und Rest der Welt – je 20 Aktien zur Wahl, von denen jeweils die fünf häufigsten Nennungen in das wikifolio aufgenommen wurden. Die Haltedauer soll bei dieser Buy-and-Hold-Strategie zehn Jahre betragen und es soll nur in Ausnahmefällen (z. B. Übernahme, Fusion) zu Anpassungen kommen. Mit einer Performance von jeweils mehr als +500 % rangieren die Positionen von Apple und Microsoft ganz oben, gefolgt von Novo Nordisk (+205 %), Alphabet (+200 %) und Berkshire Hathaway (+130 %). Beste deutsche Aktie auf Platz 6 ist die Münchener Rück mit einem Plus von +123 %. Seit der Auflage im Juni 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +121 %, die sich in eine sehr erfreuliche Durchschnittsperformance von +12,3 % p. a. übersetzen.

DZB Aktienwerteauswahl 2026 DZB DE000LS9JW08 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +125,3 % seit 15.06.2016

+1,6 % 1 Jahr 0,53 × Risiko-Faktor

EUR 119.629,00 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,3 Prozent

Investieren geht über Studieren

Man kann nun wirklich nicht behaupten, dass Thomas Schreyer ( tomtomstocks) eine zutiefst verklausulierte Handelsidee zum Besten gibt, die nur schwer nachvollziehbar wäre. Im Gegenteil, seinen Ansatz beschreibt er auf ganzen vier Zeilen. Die Aktien für sein wikifolio Investmentideen sollen mittels Fundamentalanalyse ausgewählt werden und schon in der Vergangenheit eine starke Performance aufweisen. Aus Gründen der Risikodiversifizierung soll in ca. fünf bis zehn Werte mit annähernd gleichen Anteilen investiert werden. Aktuell befinden sich in dem wikifolio sieben Einzelaktien, bei einem Cash-Anteil von ca. 16 %. Die beiden mit Abstand größten Positionen sind Nvidia und Apple. Des Weiteren findet man noch die Werte: Intuitive Surgical, Visa, Alphabet, Amazon und Meta Platforms. Irgendein Geheimnis scheint Schreyer für sich behalten zu haben, denn seine Performance ist atemberaubend und der Wert legte im Jahresdurchschnitt um satte +21,5 % zu. Die Gesamtrendite seit Mai 2014 beläuft sich auf ebenfalls sehr eindrucksvolle +473 %.

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +487,1 % seit 15.05.2014

+6,4 % 1 Jahr 1,14 × Risiko-Faktor

EUR 832.741,23 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +21,5 Prozent

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche beginnt mit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Bank of Japan. Am Dienstag werden in Großbritannien Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen präsentiert. Zur Mitte der Woche werden die Verbraucherpreise für Deutschland (Statistisches Bundesamt – Destatis) und die USA (Department of Labor Statistics) vorgelegt. Am Donnerstag zieht das japanische Finanzministerium Bilanz – die Leistungsbilanz, um genau zu sein. In Großbritannien erwartet man gespannt die Entscheidungen der Bank of England bezüglich Zinsentscheidung und Anleihenkaufprogramm. Ebenfalls in Großbritannien werden am Freitag die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. In den USA legt die Reuters/University of Michigan ihren Verbraucherstimmungsindex offen.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!