Top-Performance für alle!

Der Finanzjournalist Christian Scheid (Scheid) spezialisiert sich in seinem wikifolio Special Situations long/short darauf, Sondersituationen in Unternehmen zu erkennen und zu nutzen. Vielleicht war er dadurch auch einer der wenigen, der Wirecard immer mal wieder auf der Short-Seite angespielt hat. 2020 ging der Trade voll auf. Mit einer Short-Spekulation fuhr der Trader im Juni Teilgewinne von bis zu 316 Prozent ein. Aber auch in jüngster Zeit hatte Scheid den richtigen Riecher - so hat er bei der SVB Übernahme durch die First Citizens Bank über + 16 % Performance für sein wikifolio gemacht.