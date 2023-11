Advanced DAX Select Strategy

In diesem wikifolio soll in eine Auswahl aussichtsreicher deutscher Unternehmen investiert werden. Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich die im DAX enthaltenen Unternehmen. Investitionen können sowohl direkt in Aktien, als auch in entsprechende Index-, Bonus- oder Discountzertifikate erfolgen, jedoch nicht in Hebel-Derivate. Ebenso findet kein short-selling statt. Ziel ist es, eine Outperformence gegenüber dem DAX zu erzielen. Die Anlageentscheidung erfolgt sowohl auf der Grundlage quantitativer Kennzahlen wie Dividendenrendite, KGV, KCV, PEG etc., als auch trendbestimmender Größen wie Momentum, Relativer Stärke, gleitender Durchschnitte etc.. Ein möglicherweise negatives Börsenumfeld kann durch eine erhöhte Liquidität Berücksichtigung finden.