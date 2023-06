In diesem Wikifolio soll ein Index ETF long gegangen werden, wenn alle drei Signale meiner Strategie gleichzeitig im positiven Bereich notieren. Wenn diese drei Signale in den negativen Bereich wechseln soll im ETF short gegangen werden. Wenn es keine eindeutigen Signale gibt bzw. man im sozusagen gemixten Bereich ist, dann soll Kasse gehalten werden. Bei ganz hervorragenden Chance Risiko Verhältnissen können auch Einzeltitel allokiert werden. Diese sollen in diesem Wikifolio allerdings eher eine untergeordnete Rolle spielen.