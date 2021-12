Handelsidee

Hier spekuliere ich auf abnehmende Kurse in 2022. Die halte ich für möglich, da die Kurse meiner Meinung nach bereits mit einer geringen Volatilität verlaufen. Dabei möchte ich mich auf Indexzertifikate konzentrieren, den Hebel aber maximal 1 zu 10 halten. Das habe ich im Digger 2022 leider komplett ausgeblendet, was das Portfolio leider verschrottete. Das will ich hier nun diszipliniert aushalte, mit Stop Loss. mehr anzeigen