Larry R. Williams Strategien

Handelsidee

In diesem Portfolio sollen ausschließlich Handelsstrategien des erfolgreichen Traders Larry R. WIlliams umgesetzt werden. Bevorzugt werden Rohstoffmärkte, Anleihenmärkte und der S&P 500.



Grundlegend bauen die Handelsideen darauf auf, Korrelationen außerhalb des eigentlich Preis-Charts zu erkennen und zu nutzen. Dazu gehören das Traden UND Nicht-Traden an bestimmten Handelstagen (Stichwort TDW, TDM). Aber auch die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Märkten. Natürlich gibt es auch einige wenige Chart-Patterns, die beschrieben wurden (u.a. "Die Spezialistenfalle, "Smash-Up"-Patterns usw.). Statistisch ergibt sich häufig ein Tradingstil mit hoher Trefferquote aber niedrigem realisierten CRV bzw Payoff-Ratio. Jedoch stets mit einem Profit-Faktor >1. Zur Berechnung der Positionsgröße nutzt L. R. Williams in der Regel einen Anteil an dem Ergebnis der Kelly-Formel. mehr anzeigen