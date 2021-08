Handelsidee

Das Wikifolio "Disrupting Asset Trends" soll Anlagewerte beinhalten, die aus meiner Sicht eine vielversprechende und überdurchschnittliche Rendite in den kommenden Jahren aufweisen werden.



Mein Vorgehen soll darauf beruhen in 5-10 bestimmte Branchen zu investieren, die unsere Zukunft formen werden. Dazu gehören für mich unter anderem die Gesundheitsbranche, die Blockchain-Technologie, Cybersecurity sowie die breiten Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Druckens.



In diesen Branchen sollen 1-5 Unternehmen identifiziert werden, die innerhalb der jeweiligen Branche das höchste Wachstumspotential aufweisen.



Die Anlagewerte sollen in der Regel mittel- bis langfristig gehalten werden. Kurzfristige Anpassungen der Portfolioallokation sollen nicht ausgeschlossen werden.



Der Anlagehorizont soll nur gering eingeschränkt werden, um das volle Potential aller Assetklassen auszuschöpfen.



Die Anlageentscheidungen sollen auf meinen bisherigen Anlageerfahrungen sowie dem intensiven Verfolgen von Nachrichten basieren. mehr anzeigen