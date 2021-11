Hedgefundies Europa

Handelsidee

Ausführung der Hedgefundies Strategie.



Es wird in den 3x S&P 500 sowie in einen langfristigen Bond investiert um das Risiko des S&P 500 zu hedgen.

Das ganze wird quartalsweise rebalanciert.



Durch dieses Wikifolio ist es möglich die eigentlich nur in den USA durchführbare Strategie auch hier zu nutzen. mehr anzeigen