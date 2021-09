Megatrends mit Optionsscheinen

Handelsidee

Ziel ist es mit diesem Wikifolio mögliche globale Megatrends gehebelt mit Optionsscheinen zu begleiten.

Bei Megatrends handelt es sich meist um Produkte die Sie mit großer Wahrscheinlichkeit jeden Tag nutzen und Sie im alltäglichen Leben umgibt.

Die Unternehmen bedienen mit ihren Produkten wahrscheinlich einen langfristigen und ausgeprägten Trend - welcher über Jahre und Jahrzehnte andauern kann.

Megatrends werden hierzu mit trendbegleitenden Optionsscheinen gehebelt. Aus diesem Grund werden meist Hebel-Zertifikate ohne Restlaufzeit analysiert und gekauft.

Es ist angedacht das Kapital gleichmäßig auf circa 5 Basiswerte (Unternehmen) zu verteilen. Eine regelmäßige Anpassung ist im Halbjahres Turnus ist angestrebt.

Die Entscheidungsfindung basiert in der Regel aus einem Mix der Komponenten

a) Kapitalstromanalyse als Fußabdruck des "Big Money"

b) technischer Analyse an Hand der relativen Stärke meist auf Sicht von 1 Jahr und 10 Jahre

c) die Analyse des passenden trendbegleitenden Turbo-Zertifikates hinsichtlich Laufzeit / Aufgeld / Basispreis / Volatilität.

Grundsätzlich ist die regelmäßige Anpassung im halbjährlichen Turnus angedacht - es können sich bei regelmäßiger Überwachung jedoch häufigere Anpassungen ergeben aus den Analyseansatz ergeben.

