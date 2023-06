LongTermCapital

Ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mit diesem Wikifolio vorhabe. Grundsätzlich werden wir aber vor allem in Aktien investieren. ETFs dienen dabei maximal zur Diversifizierung bzw. zügigen Steuerung der Cashquote und sollen durchschnittlich keinen großen Anteil am Wikifolio haben. Outperformance (wenn diese überhaupt möglich ist) soll gezielt durch verhältnismäßig konservative Hebelprodukte auf Indices erreicht werden, wenn die Zeit es zulässt können Hebelprodukte auch auf Einzelwerte zur kurzfristigen Gewinnerzielung oder auf Märkte zur Absicherung des Portfolios gekauft werden. Die Cashquote kann durchaus ungewöhnlich hoch sein, ebenfalls zur aktiven Risikosteuerung bzw. Absicherung des Gesamtportfolios. (Als Ersatz zum risikolosen Zins um Kursschwankungen bei Zinsänderungen zu vermeiden und im Gegenspiel zu ETFs) Overall: Auch wenn die teilweise hohe Gewichtung von Hebelprodukten darauf schließen lässt, dass hier wild durch die Gegend gehandelt wird: Der Name ist Programm! Hin und her macht Taschen leer - Aktien bilden den Grundstein unseres Portfolios und werden nur verkauft, wenn sich die Aussichten für das Geschäftsmodell massiv ändern und Gefahr in Verzug ist. Auch die Hebelprodukte werden größtenteils so ausgewählt, dass ihre K.O. Schwellen weit vom aktuellen Kurs entfernt sind und sie deswegen lange gehalten werden können.