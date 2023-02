RenditeUndSicherheit

Ziel des Portfolios ist es eine gute Rendite in einer Range um den MSCI World in Euro zu realisieren. Durch den Einsatz von Derivaten (Discount-Zertifikate und Reverse-Bonus-Zertifikate) soll allerdings in Abschwung Phasen der maximale Verlust gegenüber dem MSCI World deutlich verbessert werden. Daher ist auch eine Rendite leicht unterhalb des MSCI World akzeptabel, durch die Verhinderung großer Verluste. Bei der Auswahl der ETFs / Aktien gibt es keine besondere Einschränkung. Die Auswahl erfolgt nach einem guten Chance-Rendite Verhältnis.