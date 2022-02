Werthaltigkeit und Wachstum

Handelsidee

Grundlage dieses wikifolios sind alle in Deutschland notierten Börsenunternehmen.

Aus diesem Aktienpool sollen Unternehmen ausgewählt werden, die persönlich definierten Value-, Wachstums- und technischen Kriterien entsprechen.

Die Haltedauer soll auf einen mittelfristigen Zeithorizont ausgelegt werden, wobei je nach Marktumfeld oder neuen Bewertungskriterien der Einzelaktien auch ein vorzeitiger Verkauf erfolgen kann.

In „normalen“ Börsenphasen soll das Portfolio nahezu komplett investiert sein. Entsprechen aber zu wenige Werte den erforderlichen Kriterien, so soll die Aktienquote gesenkt werden.

Auch kann je nach Marktlage die Cash-Quote im Extremfall bis auf 100 Prozent erhöht werden.

