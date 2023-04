First Percentile Countercycle

Dieses wikifolio handelt antizyklisch zu einem modellierten Index der 1% negativsten performing Aktienfonds in den USA und Europa. Die Hauptkriterien zur Bewertung der Performance sind die Rendite und Volatilität der Aktienfonds im Vergleich zum MSCI World (kleinere Rendite -> negativ; höhere Volatilität -> negativ). Nach der International Investment Funds Association sind 1% der Zielgruppe 244 Fonds (2021), in dem o.g. Modell werden bisher 51 Fonds getracked. Die Kernstrategie ist, die größten Investments der Fonds mit den meisten Überschneidungen in den 1%, zu shorten. Da die Wahl an Instrumenten bei wikifolio begrenzt ist, wird an manchen Stellen eine Put-Option gekauft, manche Handelssignale können gar nicht erst ausgeführt werden. Kaufsignale wären dementsprechend eine Überschneidung von Abverkäufen der targeted Fonds, wodurch Long-Positionen in der Strategie die Ausnahme sind. Dieses wikifolio wird aus Absicherungsgründen eine hohe Cash Quote haben, es sei denn, es ist bereits 100% hedged. Zum Beispiel bei einem Put-Handel: 100 XYZ Aktien kosten 1000 Euro. 100 Put-Optionen kosten 1 Euro, in diesem Fall bleiben 900 Euro Cash Reserve für absichernde Transaktionen und um die Gewichtung der XYZ Aktie im gesamten wikifolio zu gewährleisten oder ggbf. zu einem ungehebelten 1:1 Short zu wechseln sobald möglich. Ein ungehebelter 1:1 Short ist immer die präferierte Strategie, soweit möglich.