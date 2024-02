value-stocks, high-growth-Titel, mit oder ohne Dividende: Das "Blood in the water" Portfolio beinhaltet alles, was profitabel ist. Grundsätzlich suche ich nach Unternehmen, deren Business leicht zu verstehen ist. Niemand will lange erklären, womit man Geld verdient. Investiert wird entweder in Unternehmen mit starkem Geschäft und ausgeprägtem "Burggraben" oder in welche, deren Bewertung günstig erscheint aber trotzdem eine gute Basis vorhanden ist. "Blood in the water" läuft jedenfalls nicht dem Trend hinterher. Es versteht sich als aktives Portfolio - Nachkäufe sowie Teilverkäufe gehören zum Alltag. Alle Titel werden regelmäßig beobachtet und auch mit Peer-Group Members verglichen. Darum soll die Anzahl einstellig bleiben! >> Lieber 9 gute Investments, als 9 gute und 1 schlechtes.<<