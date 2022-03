Branchen-Rotation Momentum

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Branchen-/Sektoren über breit gestreute ETF´s investieren. Dabei wird anhand von definierten Kriterien gewissen Branchen Über- bzw. Untergewichtet oder komplett gestrichen. Im wesentlichen besteht meine Strategie darin, die Branchen auszuwählen die aktuell ein gewisses Momentum am Markt haben.



Es erfolgt eine regelmäßige Prüfung meiner festgelegten Kriterien. Ebenso wird die Gewichtung der einzelnen Exchange Traded Funds regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf angepasst. Der Anlagezeitraum ist langfristig.



Ein Hauptaugenmerk ist auf die Diversifikation gelegt. Neben den schon breiter gestreuten ETF´s, sollen sich im wikifolio immer mehrere Branchen-ETF´s gleichzeitig befinden. Es soll so ein Klumpenrisiko vermieden werden. Zudem gibt es eine prozentuale Obergrenze je Branche-/Sektor. Je nach Marktlage und Einschätzung kann die Investitionsquote variieren. mehr anzeigen