Trading mit Hebeln

Es soll vorwiegend in Hebelzertifikaten auf Indizes wie auch Einzeltitel investiert werden. Aktien und ETFs werden dann ein Thema sollten die Positionsgrößen für Hebelzertifikate zu groß werden. Das Anlageziel ist es mit Hebelzertifikaten (Long und Short) kurzfristige Gewinne zu erzielen und damit an den tagesinternen Schwankungen zu partizipieren. Der Anlagehorizont soll daher überwiegend sehr kurzfristig im Day-Trading-Bereich liegen. Ergänzend kann zur weiteren Diversifizierung auch in Anlagezertifikate (Discount- und Bonuszertifikate) investiert werden, dort dann eher auf Monatssicht. Zur Entscheidungsfindung sollen neben den kurzfristigen Kursbewegungen auch technische Analyseinstrumente eingesetzt werden, Durchschnittslinien, Fibonnacci-Zahlenreihen, Sentimentanalysen usw. Seitens Aktien- oder ETF-Investitionen sollen Fundamentaldaten wie beispielsweise Gewinnentwicklung, Dividendenstabilität, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Verschuldungsgrad bei der Selektion der Märkte bzw. Einzeltitel herangezogen werden.