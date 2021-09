Mutiges antizyklisches Handeln

Handelsidee

In diesem Musterdepot sollen Aktien aus dem weitweiten Anlageuniversum (alle Regionen, alle Indizes, alle Branchen) abgebildet werden.



Die Auswahl der Werte soll grundsätzlich auf Basis der Fundamentalanalyse erfolgen. Ergänzend zu den klassischen Fundamental-Kennzahlen sollen weitere Chance- und Risiko-Bewertungen die Auswahl weiter eingrenzen. In die finale Auswahl sollen dabei nur Werte kommen, die gemäß meiner Auswahlkriterien eine in den letzten Jahren positive Kursentwicklung genommen haben. Gemäß dieser Auswahl ist geplant, ausschließlich in Werte zu investieren, die nach meiner Einschätzung ein ausgezeichnetes Entwicklungspotential bei niedrigem bis mittlerem Risiko aufweisen.



Gemäß der hier angedachten Anlagestrategie sollen Verluste konsequent begrenzt werden, während Gewinne vom Grundsatz her laufen gelassen werden sollen. Es ist angedacht, dabei in Hochphasen Gewinne lediglich über Teilverkäufe bei den Werten zu realisieren, die sich prächtig entwickeln. Die realisierten Gewinne sollen dazu verwendet werden, je nach Marktlage auf chancenreiche Werte zu setzen, die mir beispielsweise aktuell unterbewertet erscheinen oder etwa gerade einen nennenswerten Rücksetzer erfahren haben.



Ich gehe prinzipiell von einer langen Haltedauer aus und plane das Musterdepot sukzessive um weitere Werte zu ergänzen. Grundsatz hierbei soll sein, das Verlustrisiko durch ein breites Depot möglichst gering zu halten.





