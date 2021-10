Rohstoffe-Produzenten-Startups

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Nicht jede Hype-Aktie wird zu einem Erfolg, genau das gilt auch für viele Unternehmen, die im Bereich Lithium wie Pilze aus dem Boden schießen. Viele dieser Unternehmen werden den Peak beim Lithium verpassen oder einfach an anderen Hürden scheitern. In meinem Portfolio findet sich deshalb ein Mix aus Unternehmen, die schon am Markt sind oder bald in Produktion gehen und schon Verträge mit Abnehmern haben ( Rio Tinto - Orocobre - Prospect Resources ). Ein Rohstoff, den viele nicht auf der Rechnung haben ist, das Kupfer. Eine Windkraftanlage braucht etwa 30-40 Tonnen Kupfer, das nicht wie bisher nur 3–4 Jahre im Produkt verbleibt, sondern 15–20 Jahre dem Markt entzogen ist. Die ICA ( International Copper Association ) geht von einem Bedarf von 900 % über dem aktuellen Bedarf aus. Dies zeigt sich auch schon in den gestiegenen Future-Kontrakten, die seit Anfang des Jahres um fast 50 % gestiegen sind. Des Weiteren befindet sich ein die AFC Energy PLC in dem Depot, die bisher der einzige Anbieter eines Brennstoffzellensystems ist, das eine Netzunabhängige Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt und diese bei der Extreme - E Rally unter Beweis gestellt hat. Zu guter Letzt befindet sich ein Unternehmen im Depot, das für mich innovativste Unternehmen der letzten Jahre ist. Bee Vectoring Technologies nutzt Bienen und Hummeln um Punkt genau ein Fungizid direkt in die Blüte der Pflanze zu bringen und vermeidet damit das großflächige Ausbringen von Fungiziden. Das Produkt ( CR7 ) entspricht den schärfsten Regularien und gilt als biologisch. Die Anwendungspalette wird stetig weiter entwickelt und soll schließlich von der Aussaat bis hin zur Ernte reichen. Im Moment läuft die Erprobung und Zulassung in der Schweiz, über die man dann in die EU vordringen will. In den Vereinigten Staaten feiert man schon Erfolge, die von den Anwendern bestätigt werden.