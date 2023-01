E-Sports und Gaming Lifecycle

In diesem wikifolio sollen die Werte enthalten sein, die meiner Meinung nach von den momentan vorherrschenden Gaming- und E-Sports-Trends über die nächsten 5-10 Jahre profitieren können. die solidesten Unternehmen vor allem mittels fundamentaler Analyse (Qualitative Unternehmensanalyse) ausfindig gemacht werden. Dazu sollen einfache Chartanalytische Methoden zur Hilfe genommen werden. Das Anlageuniversum soll hauptsächlich aus globalen Aktien bestehen, damit das Wikifolio auch in der Schweiz handelbar ist. Generell soll die beabsichtigte Anlagedauer langfristig sein, ganz nach Warren Buffets Empfehlung (Buy & Hold). Dabei kann es jedoch vorkommen, dass bei unvorhersehbaren Geschehnissen ein Wert oder Teile des Wikis kurzfristig verkauft und die Cash Quote erhöht werden.