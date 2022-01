Global Leaders by Aktienkanal

Handelsidee

Es wird überwiegend in Unternehmen investiert, welche durch nachhaltiges Wachstum, ein tolles Geschäftsmodell sowie sehr positiven Zukunftsaussichten überzeugen.



Bei dem Investitionsentscheid wird stark auf die Bewertungen, die Zukunftsaussichten und die Charttechnik Wert gelegt.



Ausführliche qualitative Fundamentalanalysen werden auf Basis der Kennzahlen EV/Sales-Verhältnis, Umsatz-, Margen- und Free Cashflow Wachstum sowie der Qualität des Businessmodells durchgeführt.



Die Chartanalyse wird mit Hilfe von Trendlinien, Trendkanälen, Durchschnittslinien wie z.B.

200-Tageslinie, Wiederstände und Unterstützungen sowie RSI und MACD durchgeführt.



Die Investments werden regelmässig überprüft und neu bewertet, ob sie den hohen Ansprüchen weiter standhalten.



Es werden herkömmliche Quellen zur Charttechnik, Fundamentaldaten, Investor Relation Seiten der Unternehmen sowie tagesaktuelle Newsseiten verwendet.



Es wird ein nachhaltiger, längerfristiger Anlagehorizont verfolgt. Zur möglichen Renditeverbesserung werden zwischendurch, aussichtsreiche Swingtrades durchgeführt. Dies hat u.a. zum Ziel, dass kein Cash im Wikifolio liegt, sondern regelmässig damit gearbeitet wird. Was gerade nicht in einem passenden langfrist Investment investiert ist, soll für chancenreiche Swingtrades eingesetzt werden.



Umschichtungen, Teilverkäufe und Nachkäufe gehören zum Tagesgeschäft, wenn es notwendig scheint.