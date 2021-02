Intelligent Momentum

Handelsidee

Ich wende selbstentwickelte Momentummodelle auf einen breiten Korb von Indices an. Diese werden zwar meist Aktienindices sein. Aber auch Währungen oder Rohstoffe können je nach Trendstärke im Portfolio enthalten sein. Nicht in Frage kommen für mich Eizeltitel, um ungebührlich hohe Einzelwertrisiken zu vermeiden.



Ich wähle die nach meinen im Voraus definierten Regeln attraktiven Möglichkeiten aus und kombiniere diese zu einem diversifizierten Portfolio: Über Länder, Regionen, Branchen, ROhstoffen und Währungen.



Mein Investmentansatz ist LONG ONLY - ich investiere also entweder, oder halte Kasse. Auf fallende Kurse über Short Positionen zu handeln, kommt für mich in diesem Portfolio nicht in Frage.



Ich bin überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, dauerhaft und immer voll investiert zu sein. Wenn Märkte keinen klaren Aufwärtstrend aufweisen, bevorzuge ich es, in der Kasse "zu überwintern": Lieber "totes Geld", als potenzielle Verluste und anstrengende Volatilität.



Um dauerhaftem Vollinvestment zu entgehen, investiere ich in annähernd gleichen Teilen in die von mir als attraktiv identifizierten Möglichkeiten. Zudem limitiere ich die Größe jeder einzelposition, so dass ich schon dadurch die Chance habe, bei nur wenigen attraktiven Gelegenheiten, die bewusst erlaubte Kassehaltung zu erreichen jund zugleich auch hier keine maßlose Klumpenbildung im Portfolio zu erhalten. Das Portfolio kann also beliebig zwischen Investitionsquote von 0%, d.h. 100% CAsh, und 100%, d.h. 0% Cash, schwanken.



Mein Ziel mit dieser Vorgehensweise ist es, über mehrere Jahre im Durchschnitt Erträge zu generieren, die den durchschnittlichen langfristigen Erträgen des Aktienmarktes ähneln, aber mit spürbar weniger Risiko, vor allem in starken Abwärtsphasen, einhergehen.



Dass ich damit in ausgeprägten Aufwärtstrends vorübergehend "hinter dem Markt" liege, nehme ich dabei sehr bewusst in Kauf. mehr anzeigen