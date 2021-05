Handelsidee

Ich plane nur mit Aktien aus dem Bereich Dax, M-Dax und Tec-Dax. Hierfür suche ich mir die besten 20% aus und möchte diese mit Hebel 2 ( in Einzelfällen bis 3 ) handeln.

Die Werte sollen über einen bestimmten Zeitraum nach Momentum verglichen werden und so selbst Ein- und Ausstieg bestimmen. Diese Aufgabe übernimmt ein fortlaufender Scanner mit täglicher Aktualisierung. Es ist vorgesehen, das Portfolio 1-2mal in der Woche zu kontrollieren und eventuelle Änderungen durchzuführen.

Für diesen Handelsstil ist ein mittelfristiger Anlagehorizont vorgesehen. mehr anzeigen