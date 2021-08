Pennystock Chance Global

Handelsidee

Die Investmentidee dieses wikifolios ist es, in ausgewählte Pennystock Unternehmen weltweit zu investieren,

Das Anlageuniversum beinhaltet Unternehmen aus der ganzen Welt.

Die Handelsidee verfolgt ausschließlich das Investment in Aktien. Einzelaktien sollen dabei einen Portfolioanteil von 5% nicht überschreiten.

Der Anlagehorizont soll hauptsächlich auf eine langfristige Anlage ausgelegt sein.

Die Entscheidungsfindung beruht in der Regel auf einer Branchenanalyse, Newstrading aktuellen und Trends. mehr anzeigen