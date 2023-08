Langfristige Geldanlagen global

In diesem wikifolio soll eine längerfristige Geldanlagestrategie verfolgt werden, d.h. die Positionen sollen in der Regel über mehrere Monate oder auch einige Jahre gehalten werden. Nur in Ausnahmefällen können auch mal alle Positionen verkauft werden und das wikifolio zu 100% in Cash gehen. Der Anlagehorizont soll daher langfristig sein und das wikifolio ist in der Regel immer zu mehr als 95% in Wertpapiere investiert. Für die längerfristige Geldanlagestrategie dürfen dem wikifolio dabei sämtliche auf wikifolio.com verfügbaren Wertpapiere zur Verfügung stehen außer Zertifikate Derivate. Im Vordergrund sollen jedoch ETF und Fonds auf den Geldmarkt bzw. Anleihen stehen, um stabile Erträge zu generieren und die Volatilität des wikifolios niedrig zu halten. In ETF und Fonds auf Aktien oder auch Einzelaktien darf ebenso investiert werden. Dies soll insbesondere in Phasen mit sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen erfolgen. Die Gewichtung der Wertpapiere zwischen Geldmarkt, Bonds und Aktien und die Ländergewichtung von Europa, Amerika, und Asien sollen dabei hauptsächlich durch die Zinsentwicklung und die wirtschaftlichen Aussichten in diesen Regionen bestimmt werden. Eine Absicherung des Währungsrisikos bei Geldanlagen die nicht in Euro notieren erfolgt allerdings nicht.