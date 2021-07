Top 50 Investiertes Kapital

Handelsidee

PROBLEMSTELLUNG

Bei wikifolio gibt es sehr viele gute Trader mit interessanten Ideen. Für Neueinsteiger eröffnen sich viele Möglichkeiten, in Summe bedarf es aber einiges an Vermögen, um in mehrere wikifolios einsteigen zu können. es bedarf zumindest einen dreistelligen Geldbetrag, um in ein einziges wikifolio einsteigen zu können. Interessiert man sich hingegen für mehrere wikifolios, beispielsweise die Top 10, wird zumindest ein größerer vierstelliger Geldbetrag benötigt.



HANDELSIDEE

Hier setzt meine Top 50 wikifolio-Idee an. Das Dachwikifolio soll einen breiten Einstieg in die Welt von wikifolio bieten. Mit einem kleinen Investmentbetrag kann breit gestreut und auf unterschiedliche Trader, Ideen und Bereiche gesetzt werden. Somit sinkt das Risiko und der Einstieg in die Top 50 wikifolios kann mit einem geringeren Geldbetrag stattfinden.



UMSETZUNG

- Auswahl: es werden die Top 50 wikifolios der "Investiertes Kapital"-Liste ausgewählt.

- Rebalancing: im Moment ist geplant grob alle zwei Monate ein Rebalancing beim Dachwikifolio durchzuführen, außer es ergibt sich ein plötzlicher Handlungsbedarf. Die einzelnen wikifolios werden in etwa gleich stark gewichtet.

- Hebelprodukte: bei diesem wikifolio handelt es sich um ein Dachwikifolio, bei dem in 50 Werte/Handelsideen investiert wird. Dadurch wird das Risiko auf viele wikifolioes gestreut und Hebelprodukte in einzelnen wikifolioes verlieren ihr Risiko. Deswegen und da die Top 50 wikifolios abgebildet werden sollen, wird im Dachwikifolio auch auch wikifolios mit Hebelprodukte zurückgegriffen

- Es werden alle wikifolios berücksichtigt, also auch jene, die momentan z.B. keine Zulassung für Österreich haben.