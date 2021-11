Value- Growth -Sustainability

Handelsidee

Das Wikifolio enthält Werte aus den Bereichen: Value & Grow & Sustainabbilaty .



Schwerpunkt:

Dabei soll der Schwerpunkt auf Aktien liegen. Diese sollen sich durch zukünftig erwartbares Wachstum auszeichnen.



Anlagezeitraum:

Der Anlagezeitraum soll möglichst langfristig sein, überwiegend und wenn sinnvoll Buy and Hold, sollten jedoch Faktoren eintreffen, die langfristig eine Rendite eines Titels unwahrscheinlich machen, wird dieser selbstverständlich ersetzt. Trotzdem soll es auch möglich sein, auch bei kurzfristigerem Handelshorizont eine Rendite zu erzielen.





Alleinstellungsmerkmale:

Das Wikifolio verzichtet dabei ganz bewusst auch auf einige Titel, die sich in fast allen anderen Portfolios wiederfinden. Genauer einige US/ China -Tech Firmen, High Risk Investments in scheinbaren Trend Branchen und Aktien aus Ländern mit unsicher Rechtslage. Ein Handel mit Derivaten (Futures, Option, Options Scheine ), Short sale etc. wird grundsätzlich abgelehnt.





Branchenvielfalt/Diversität:

Es sollen alle Branchen abgebildet werden. Die Titelvielfalt zur Diversifikation ist genauso beabsichtigt, wie die Investition in direkte Konkurrenten der gleichen Branchen.

Das Wikifolio umfasst vorwiegend Titel aus den USA, aber auch qualitativ hochwertige Aktien aus Europa.



Handelsstrategie:

Wenn immer möglich sollen die Aktien, sowohl Wachstums- und Dividenden orientiert sein. Ein ausgeglichenes Verhältnis von KGV und EBIT wird, wenn immer möglich präferiert. Ein wichtiger Indikator soll das langfristige historische Wachstum in Verbindung mit einer nachweislich optimalen Aufstellung für die Zukunft sein.





Management:

Entwicklung wird täglich überwacht. mehr anzeigen