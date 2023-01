Wohlstand nach Plan

Ziel dieses Wikifolios ist ein stetiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringer Volatilität. Es wird in weltweite Qualitätsaktien und in ETF's investiert. Auch Derivate sind bis maximal 10% des Fondsvermögens erlaubt. Nicht investiert wird in Tabakkonzerne, Rüstungsunternehmen und Uranproduzenten.